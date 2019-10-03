Microsoft еще на несколько лет продлила поддержку Windows 7

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Microsoft продлила поддержку Windows 7
Microsoft продлила поддержку Windows 7 / remnabor.net

Корпорация Microsoft заявила, что поддержка Windows 7 будет происходить еще несколько лет. Правда, поддержка будет касаться только ее бизнес-версии для крупных пользователей.

Об этом сказано на официальном блоге компании. Кстати, поддержка Windows 7 для обычных пользователей уже практически прекращена.

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Расширенная поддержка Windows 7 заканчивается 14 января 2020 года. После этого поддержка будет платной.

Продолжение будет доступно через сервис под названием Windows 7 ESU. Сейчас сервис доступен также владельцам малого и среднего бизнеса. То есть любая компания сможет за отдельную плату продлить поддержку Windows 7. Работать Windows 7 ESU начнет с 1 декабря этого года.

Почему пользователи любят Windows 7? В прошлом году именно эта операционная система была признана самой популярной в мире. При переходе на новое поколение Windows 10 пользователи сталкиваются с рядом факторов.

Например, многих беспокоит проблема совместимости. Хотя Microsoft заявляет, что 99% программного обеспечения для Windows 7 полностью поддерживается Windows 10. Однако, пользователи опасаются, что обновление помешает нормальному функционированию их компьютеров.

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Теги: Новости Техно Microsoft Техно Интернет Windows 10
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