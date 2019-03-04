Microsoft Excel для Android получит очень полезную функцию: детали

Компания Microsoft поделилась подробностями относительно будущих изменений в пакете фирменных офисных приложений. Одно из самых приятных и неожиданных изменений коснулось мобильной версии Excel.

Особенности нововведения. Как сообщает FoneArena, грядущее обновление редактора таблиц позволит сэкономить много времени студентам, офисным сотрудникам и всем тем, кто сталкивается с набором больших объемов текста.

Читайте также: Microsoft представит новую операционную систему Lite OS

Много приложений уже давно умеют распознавать текст на фото и переводить его в электронный вид, но с таблицами данная функция корректно не работала. Поэтому Microsoft использовала технологии искусственного интеллекта, чтобы исправить это упущение.



Microsoft Excel будет распознавать текст с картинки

Новая функция под названием Insert Data from Picture позволяет превратить напечатанные таблицы в электронные. Для этого достаточно сфотографировать лист бумаги, а затем выбрать область, которую нужно распознать. После небольшой обработки появится таблица в Excel с сохранением всех столбцов и строк и возможностью последующего редактирования.

Когда появится новая фунция? На данный момент функция еще тестируется и пока доступна только в бета-версии Excel для Android. Кроме того, для ее работы требуется подписка на Office 365.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно