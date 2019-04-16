Microsoft готовится представить конкурента Apple AirPods

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Вероятное изображение наушников Surface Buds
Вероятное изображение наушников Surface Buds / Thurrott

Корпорация Microsoft планирует представить полностью беспроводные наушники. По информации из сетевых источников, таким образом редмондцы планируют создать серьезную конкуренцию Apple AirPods.

По данным ресурса Thurrott, Microsoft проектирует наушники в виде двух независимых беспроводных модулей – для левого и правого уха. Разработка якобы ведется по проекту с кодовым названием Morrison. На коммерческом рынке новинка может дебютировать под названием Surface Buds, хотя точных данных на этот счет пока нет.

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Особенности новинки. По слухам, наушники Microsoft получат интеграцию с интеллектуальным голосовым помощником Cortana. Кроме того, речь идет о наличие шумоподавления.

Дата анонса. О сроках анонса Surface Buds, к сожалению, ничего не сообщается. Но наблюдатели считают, что редмондский гигант может представить изделие в текущем году.

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Теги: Новости Техно Техно Microsoft Гаджеты
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