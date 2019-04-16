Microsoft готовится представить конкурента Apple AirPods
Корпорация Microsoft планирует представить полностью беспроводные наушники. По информации из сетевых источников, таким образом редмондцы планируют создать серьезную конкуренцию Apple AirPods.
По данным ресурса Thurrott, Microsoft проектирует наушники в виде двух независимых беспроводных модулей – для левого и правого уха. Разработка якобы ведется по проекту с кодовым названием Morrison. На коммерческом рынке новинка может дебютировать под названием Surface Buds, хотя точных данных на этот счет пока нет.
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Особенности новинки. По слухам, наушники Microsoft получат интеграцию с интеллектуальным голосовым помощником Cortana. Кроме того, речь идет о наличие шумоподавления.
Дата анонса. О сроках анонса Surface Buds, к сожалению, ничего не сообщается. Но наблюдатели считают, что редмондский гигант может представить изделие в текущем году.
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