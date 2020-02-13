Microsoft и Samsung объявили о сотрудничестве: над чем работают компании

Облачные сервисы продолжают активно развиваться, и компания Microsoft решила не отставать от конкурентов со своим проектом Project xCloud. Недавно редмондцы получили поддержку Samsung: детали сотрудничества не оглашаются, однако вендоры уже успели анонсировать выход бесплатной игры Forza Street на устройствах Galaxy.

Что известно о сотрудничестве

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О соглашении с Microsoft сообщил директор по стратегии Samsung Дэвид Парк. По его словам, компания поработает с Xbox, чтобы предоставить аудитории "опыт облачного гейминга премиум-класса", передает CNET.

Никаких деталей о партнерстве Парк не раскрыл, но пообещал поделиться подробностями в ближайшем будущем.

Информацию о совместной работе над Project xCloud подтвердили представители Microsoft. В комментарии для CNET сотрудники компании отметили, что партнерство с Samsung поможет сервису стать более доступным для пользователей. Детали также пообещали раскрыть в течение 2020 года.

Что известно о Project xCloud

Технология Project xCloud основана на облачной платформе Microsoft Azure с использованием специальных серверов, близких по аппаратным и программным характеристикам к консоли Xbox One. К слову, датацентры Microsoft Azure расположены более чем в 140 странах, поэтому для успешного внедрения сервиса Project xCloud уже есть готовая база.

На данный момент, минимальная скорость интернет-соединения заявлена ​​на уровне 10 Мбит/с. Кроме того, одним из условий первоначального техзадания является обеспечение работоспособности технологии Project xCloud в существующих 4G-сетях.

На данный момент Project xCloud работает в "раннем доступе". Сервис поддерживает библиотеку из 50 игр для Xbox One и позволяет транслировать их на другие устройства. Запуск на PC с Windows 10 запланирован на 2020 год.

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