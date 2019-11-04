Microsoft изменила "лицо" фирменного браузера: фото

Браузер Microsoft Edge не только занял место устаревшего Internet Explorer в составе операционной системы Windows, но и получил новый движок Chromium. Вслед за программной частью корпорация решила сменить "лицо" браузера.

Что известно об обновлении дизайна? Новый логотип Edge практически ничем не напоминает старую иконку для Internet Explorer. Вероятно, таким образом компания хочет подчеркнуть "смену поколения" встроенного в ОС браузера, сообщает Android Police.

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Иконка в форме латинской буквы E выполнена в концепции Design Fluent и имеет градиентное окрашивание. Похожее оформление также получили значки обновленного пакета программного обеспечения Microsoft Office.



Обновленная иконка браузера Microsoft Edge

Когда заработает обновление в браузере? Пока новая иконка программы появилась не во всех сборках Windows и отсутствует в версии Edge для Android.

Ожидается, что окончательный переход к новой стилистике состоится с выходом финальной сборки браузера, который сейчас находится на стадии бета-тестирования.

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