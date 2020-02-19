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Microsoft выпустила приложение Office: где скачать

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Microsoft выпустила приложение Office / Скриншот из видео

Корпорация Microsoft выпустила приложение Office. Ранее это приложение было доступно только в бета-доступе. Сейчас оно доступно только для пользователей гаджетов на базе Android.

Приложение Office: где скачать

Как мы уже упоминали, пока приложение Office можно загрузить только из магазина приложений Google Play. Приложение доступно на версии Android 6.0 и более новых. Скачать его можно по ссылке.

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Когда приложение станет доступным для пользователей iOS, пока неизвестно.

Что интересного

Приложение Office объединило в себе свойства Word, PowerPoint и Excel. Сейчас оно умеет не просто создавать и редактировать документы с помощью этих программ. С помощью приложения можно быстро передавать файлы на компьютер и на другие устройства, которые находятся рядом.

Приложение Office от Microsoft: видео

В приложении также можно создавать быстрые заметки (Sticky Notes). Также оно имеет функцию Office Lens, которая позволяет сканировать документы и таблицы, текст на них будет доступен для поиска.

С помощью Office можно подписывать PDF-файлы, конвертировать в них изображения или другие документы.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Microsoft Техно Интернет
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