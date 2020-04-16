Microsoft отсрочила прекращение поддержки старых версий Windows 10

Microsoft объявила новые даты окончания поддержки для Windows 10 версии 1709/1809 и более старых программ и служб. На такой шаг компания пошла для обеспечения стабильной работы организаций во время пандемии коронавируса.

В Microsoft отметили, поскольку в большинстве компаний сотрудники работают удаленно, у них не хватает времени и возможностей для адекватной подготовки к внедрению ПО, услуг и ОС, которым нужны необходимые обновления.

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Новые даты прекращения поддержки

В связи с этим корпорация решила отложить прекращение поддержки, пока пандемия не закончится.

Для Windows 10 версии 1 709 окончательное обновление безопасности будет выпущено 13 октября 2020 года, а не 14 апреля 2020 года.

окончательное обновление безопасности будет выпущено 13 октября 2020 года, а не 14 апреля 2020 года. Для Windows 10 версии 1809 последнее обновление выйдет 10 ноября 2020 года вместо 12 мая 2020 года. Также временно прекращаются обновления функций для выпусков Home и Pro, работающих на версии 1809.

последнее обновление выйдет 10 ноября 2020 года вместо 12 мая 2020 года. Также временно прекращаются обновления функций для выпусков Home и Pro, работающих на версии 1809. Windows Server версии 1809 перестанут поддерживать после 10 ноября 2020 года, а не 12 мая 2020 года.

перестанут поддерживать после 10 ноября 2020 года, а не 12 мая 2020 года. Configuration Manager версии 1810 получит последнее обновление 27 мая 2020 года, а 1 декабря 2020 года.

получит последнее обновление 27 мая 2020 года, а 1 декабря 2020 года. Продукты SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 и Project Server 2010 перестанут поддерживать после 13 апреля 2021 года, а не 13 октября 2020 года.

перестанут поддерживать после 13 апреля 2021 года, а не 13 октября 2020 года. Веб-клиент Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement обновят в декабре 2020 года. Сначала это предполагалось сделать в октябре.

Наконец, Microsoft отложила отключение базовой аутентификации в Exchange Online до второй половины 2021 года. Однако, как сообщалось ранее, с октября 2020 года компания начнет автоматически отключать базовую аутентификацию для всех новых клиентов и для тех, кто не использует ее активно.

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