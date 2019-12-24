Microsoft планирует разделить операционную систему Windows: детали

По данным авторитетного инсайдера WalkingCat, компания Microsoft рассматривает вариант разделения операционной системы Windows на несколько версий. Такое решение могут принять, чтобы ускорить выход обновлений. Кроме того, пользователи смогут быстрее получать новые функции, загружая их прямо с фирменного магазина компании.

Что известно об изменениях

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По словам инсайдера, опубликованное в магазине Microsoft Store приложение Windows Experience Feature Pack теперь можно установить на отдельные компьютеры и ноутбуки с Windows, которые отвечают необходимой сборке.

the "Windows Feature Experience Pack" dummy app in the store recently changed its icon to a download icon, so its basically the "downloadable" part of Windows https://t.co/QYcXn66NGc — WalkingCat (@h0x0d) December 21, 2019

По мнению инсайдера, таким образом компания планирует разделять обновление для пользователей разных сборников, благодаря чему может ускорить сроки распространения новых релизов. То есть все патчи безопасности и апдейты, которые расширяют функциональность системы, будут доступны индивидуально, а не в виде одного глобального обновления.

so, the OS built-in 'Suggestions' System Experience is gone and is replaced by the 'Suggestion UI Undocked' app that can be updated at any time? guess that's what 'undocked' means ? — WalkingCat (@h0x0d) December 21, 2019

Преимущества

Подобный подход обладает рядом преимуществ. Кроме того что Microsoft сможет выпускать новые функции для Windows без привязки к крупным апдейтам, это позволит более тщательно тестировать их. Последнее особенно актуально, так как компания в последнее время часто имеет проблемы с глобальными обновлениями.

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