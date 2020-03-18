Microsoft показала "внутренний мир" Xbox Series X: видео

Microsoft уже раскрыла технические характеристики игровой консоли Xbox Series X, которую готовят к релизу. Кроме того, вендор провел полный разбор устройства и опубликовал подробный отчет о "внутреннем мире" приставки.

Характеристики Xbox Series X

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Ранее Microsoft опубликовала подробный список комплектующих будущей новинки. Консоль получит модифицированный 8-ядерный процессор AMD (Zen 2, тактовая частота 3,8 ГГц), графический ускоритель на базе микроархитектуры RDNA 2, 16 ГБ памяти GRDDR6, SSD-накопитель объемом 1 ТБ с возможностью расширения с помощью кастомной карты памяти еще на 1 ТБ, а также Blu-Ray привод.

Как это все поместили

Как оказалось, все это железо аккуратно "упаковано" в компактный корпус объемом 6,86 литра. На одной из его сторон разместились интерфейсные разъемы: HDMI 2.1, три USB 3.2 Type-A, Ethernet, гнездо питания и слот для расширения внутреннего хранилища.

Консоль Xbox Series X в разобранном состоянии – смотрите видео

Вентилятор системы охлаждения расположен на вершине "башни", прямо под декоративной решеткой. При этом внутри практически не остается свободного места, а дополнительную систему вентиляции конструкция не предусматривает.

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