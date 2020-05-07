Microsoft показала впечатляющий список первых игр для Xbox Series X: трейлеры
На презентации Xbox Inside корпорация Microsoft раскрыла игры, которые станут доступны одновременно с запуском новой консоли Xbox. В том числе впервые показали геймплей следующей Assassin's Creed и новую игру создателей Layers of Fear.
Компания продемонстрировала сразу 11 объектов в разных жанрах.
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Assassin’s Creed Valhalla
Хотя трейлер назвали геймплейным, в комментариях справедливо жалуются, что он во многом состоит из зарендерених роликов, а не настоящих кадров игрового процесса. Выглядит, тем не менее, впечатляюще.
Трейлер игры:
Bright Memory Infinite
Улучшенный для консоли нового поколения шутер от первого лица, действие которого происходит в футуристическом мегаполисе 2036 года.
Трейлер игры:
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Свежий трейлер продолжения Vampire: The Masquerade – Bloodlines, который выйдет и на ПК, и на консолях.
Трейлер игры:
The Medium
Многообещающий хоррор от Blooper Team, создателей Layers of Fear и Observer. Композитором выступил Акира Ямаока, известный в том числе работой над серией Silent Hill.
Трейлер игры:
Yakuza: Like a Dragon
Восьмая игра в известной серии выйдет и на Xbox Series X. Это первая часть, главным героем которой стал не Кирю Казама. Изменился и жанр: теперь это пошаговая стратегия.
Трейлер игры:
DiRT 5
Здесь все стандартно: новая консоль – новая аркадная гонка. Еще реалистичнее, еще больше крутых машин.
Трейлер игры:
Scorn
Атмосферное хоррорное происшествие от Ebb Software, которое ранее уже анонсировали на ПК.
Трейлер игры:
Chorus
Шутер с элементами хоррора – на этот раз в косметическом сеттинге. Разрабатывают его Fishlabs и известная Deep Silver.
Call of the Sea
Адвенчура-головоломка, действие которой происходит в 30-х годах прошлого века. Вы играете за Нору – женщину, которая пересекает океан в поисках своего мужа, который исчез вместе с целой экспедицией.
Трейлер игры:
The Ascent
Ролевая игра, действие которой происходит в мире киберпанка. Корпорация Ascent Group, которой принадлежал весь мир, упала, и теперь людям приходится выживать самим.
Трейлер игры:
Scarlet Nexus
Экшен в аниме-стиле, разработкой которого занимаются члены команды, работавшие над известной серией The Tales of.
Трейлер игры:
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