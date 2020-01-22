Microsoft будет показывать рекламу в классическом приложении на Windows 10

Компания Microsoft не только пытается сделать свою десктопную операционную систему удобнее и функциональнее, но и стремится заработать на этом. В очередном обновлении одной из старейших программ платформы, на удивление пользователей, появилась реклама.

В этот раз руки Microsoft добрались до штатного текстового редактора WordPad. Впервые эту программу представили еще с выходом Windows 95 в начале 90-х. Теперь непосредственно под панелью инструментов в программе будет выводиться рекламное оповещение, сообщает Mspoweruser.

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Что именно рекламирует Microsoft

Компания выбрала агрессивную политику рекламирования собственного офисного пакета Office 365, предлагая пользователям опробовать Excel, Powerpoint или Word, входящие в его состав. Похоже, что таким образом компания пытается монетизировать операционную систему.



Реклама Office 365 в редакторе Word Pad

Представители Microsoft пока ситуацию не комментировали. Попытка убрать рекламу нажатием на крестик приводит лишь ко временному закрытию баннера, после чего он появляется снова.

Другая реклама от Microsoft

Ранее компания Microsoft снова начала показывать небольшой рекламный баннер в приложениях почты и календаря для операционной системы Windows 10.

Такую рекламу начали замечать еще в ноябре 2018 года. Тогда Microsoft сообщила, что это был эксперимент. Потом реклама показывалась только тем пользователям, которые не подписались на Office 365. Однако теперь рекламу видно всем и ее нельзя отключить.