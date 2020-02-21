Microsoft "починит" обновление для Windows 10

Работа системы обновлений Windows не раз становилась объектом критики со стороны пользователей. Чтобы исправить ситуацию, Microsoft анонсировала изменение работы алгоритма получения обновлений, в частности улучшат схему установки драйверов, которые входят в состав очередного патча.

Что изменится

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Новая функция даст пользователям больше контроля над установкой драйверов, которые автоматически "прилетают" на PC. По мнению разработчиков, это позволит избежать проблем с совместимостью при развертывании патчей, сообщает Windows Latest.

В меню настроек Центра обновлений Windows появится раздел "Дополнительные обновления", в котором будут отдельно перечислены разные версии драйверов для разных устройств с возможностью ручного регулирования.



Как будет выглядеть меню "Дополнительные обновления"

Хотя автоматический режим и сохранится в качестве основного метода апдейта, пакеты, которые могут не устанавливаться автоматически, появятся на этой странице необязательных обновлений.

Нововведение также позволит производителям железа публиковать драйверы таким образом, чтобы Microsoft смогла предварительно протестировать их на совместимость с ОС.

Когда это заработает

По имеющейся информации, распространение новой функции уже стартовало. Возможность ручного регулирования необязательных обновлений будет вскоре доступно пользователям со всех регионов.

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