Microsoft пополнила ассортимент компьютерных мышек новой моделью

47 Читати новину українською
Новая мышка Microsoft Pro IntelliMouse
Новая мышка Microsoft Pro IntelliMouse / microsoftstore.com.cn

Компания Microsoft в прошлом году представила обновленную модель легендарной мышки IntelliMouse Explorer 3.0 в виде модели Classic IntelliMouse.

Как пишет издание ixbt.com ассортимент серии IntelliMouse пополнился новой моделью Pro IntelliMouse.

Читайте также: В Xiaomi заинтриговали новым продуктом

Microsoft IntelliMouse Pro получила классический корпус, но с современным датчиком. Это PixArt PAW 3389 с максимальным разрешением 16 000 точек на дюйм и способностью работать при ускорении до 50g.

Мышь имеет габариты 132 х 69 х 43 мм при массе 104 граммов. Сбоку на мышке размещены две дополнительные боковые кнопки, чтобы настроить подсветку.

В Китае новинка оценена в 58 долларов (1600 гривен).

Microsoft Pro IntelliMouse

Microsoft Pro IntelliMouse получил классический дизайн

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Гаджеты Техно Microsoft
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
187
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
273
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 458
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
1017
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
486
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
434
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук