Microsoft пополнила ассортимент компьютерных мышек новой моделью

Компания Microsoft в прошлом году представила обновленную модель легендарной мышки IntelliMouse Explorer 3.0 в виде модели Classic IntelliMouse.

Как пишет издание ixbt.com ассортимент серии IntelliMouse пополнился новой моделью Pro IntelliMouse.

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Microsoft IntelliMouse Pro получила классический корпус, но с современным датчиком. Это PixArt PAW 3389 с максимальным разрешением 16 000 точек на дюйм и способностью работать при ускорении до 50g.

Мышь имеет габариты 132 х 69 х 43 мм при массе 104 граммов. Сбоку на мышке размещены две дополнительные боковые кнопки, чтобы настроить подсветку.

В Китае новинка оценена в 58 долларов (1600 гривен).

Microsoft Pro IntelliMouse получил классический дизайн

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