Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android

5 Читати новину українською
Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android
Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android / Xbox

Часто интересные и многообещающие слухи так и остаются лишь домыслами журналистов, однако недавний "слив" про новую часть Forza для iOS и Android все же подтвердили официально. Однако, как оказалось, это не единственный сюрприз от Microsoft.

Как сообщает Polygon, игру Forza решили распространять бесплатно – как на смартфонах, так и на PC. И если владельцам телефонов придется немного подождать, прежде чем отправиться навстречу сумасшедшим скоростям, то владельцы компьютеров могут приступить к гонкам безотлагательно.

Читайте также: Официально: Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

Разработка и особенности игры. Предполагалось, что Forza Street будет разработана командой Turn 10, которая ранее уже выпустила Miami Street. Однако Microsoft всего лишь переименовала старую игру.

В новинке используются упрощенные средства управления: пользователю достаточно вовремя поддавать газу, тормозить или ускоряться. Зато, по словам создателей, теперь геймеры могут наслаждаться гонками "в любое время в любом месте".

Трейлер игры Forza Street – смотрите видео

Дата выхода на разных платформах. А теперь самое интересное. Forza Street для PC уже доступна для загрузки в Microsoft Store. Тайтл распространяется бесплатно, но без внутриигровых покупок не обошлось. Корпорация обещает продолжить добавлять контент и чутко прислушиваться к желаниям пользователей. Версия для iOS и Android уже в пути: она должна появиться чуть позже в этом году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Освобождение Савченко – страшный удар по Луценко, – эксперт
сегодня
1728
Теги: iOS Android Microsoft Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 455
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 409
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
377
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 350
Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
12 апреля 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
197
Новости
Больше новостей
Залиште відгук