Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android

Часто интересные и многообещающие слухи так и остаются лишь домыслами журналистов, однако недавний "слив" про новую часть Forza для iOS и Android все же подтвердили официально. Однако, как оказалось, это не единственный сюрприз от Microsoft.

Как сообщает Polygon, игру Forza решили распространять бесплатно – как на смартфонах, так и на PC. И если владельцам телефонов придется немного подождать, прежде чем отправиться навстречу сумасшедшим скоростям, то владельцы компьютеров могут приступить к гонкам безотлагательно.

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Разработка и особенности игры. Предполагалось, что Forza Street будет разработана командой Turn 10, которая ранее уже выпустила Miami Street. Однако Microsoft всего лишь переименовала старую игру.

В новинке используются упрощенные средства управления: пользователю достаточно вовремя поддавать газу, тормозить или ускоряться. Зато, по словам создателей, теперь геймеры могут наслаждаться гонками "в любое время в любом месте".

Трейлер игры Forza Street – смотрите видео

Дата выхода на разных платформах. А теперь самое интересное. Forza Street для PC уже доступна для загрузки в Microsoft Store. Тайтл распространяется бесплатно, но без внутриигровых покупок не обошлось. Корпорация обещает продолжить добавлять контент и чутко прислушиваться к желаниям пользователей. Версия для iOS и Android уже в пути: она должна появиться чуть позже в этом году.

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