Microsoft представила беспроводные наушники с оригинальным дизайном и поддержкой Office 365

Во время презентации в Нью-Йорке корпорация Microsoft представила ряд интересных новинок. В частности, компания выпустила фирменные беспроводные наушники под названием Surface Earbuds.

Интересные фишки. Одной из особенностей Surface Earbuds стал их дизайн. Внешняя часть наушников – это плоская сенсорная панель. Она реагирует на нажимы и жесты, с помощью чего можно управлять воспроизведением музыки, переключать треки, запускать приложения и тому подобное.

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Еще одна интересная фишка – это поддержка приложений Office 365. С помощью наушников можно создавать live-субтитры во время презентаций PowerPoint или надиктовки текста в Word-документе.

Что еще интересного. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами, один из них – для общения через девайс.

Время автономной работы наушников составляет около 8 часов. При этом если подзаряжать их в кейсе, то они продержатся сутки.

Цена. Рекомендованная стоимость новинки – 249 долларов – это 6 200 гривен по нынешнему курсу.

Беспроводные наушники Surface Earbuds

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