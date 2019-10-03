Microsoft представила два складных планшета

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Microsoft представила складной планшет Surface Neo
Microsoft представила складной планшет Surface Neo / Скриншот с видео

Компания Microsoft провела презентацию, в ходе которой представила складные планшеты Surface Neo и Surface Duo. Правда, планшеты не имеют гибкого экрана, а состоят из двух отдельных дисплеев, скрепленных по середине.

Surface Neo

В разложенном виде между двумя его экранами можно заметить промежуток. Поэтому его удобнее использовать как ноутбук, а не планшет с одним большим экраном.

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Он работает на операционной системе Windows 10X, она позволяет выводить на экраны различные программы и работать с ними одновременно.

Surface Neo
Surface Neo имеет дополнительную клавиатуру и стилус

Диагональ каждого экрана составляет 9 дюймов, оба защищены стеклом Gorilla Glass. Его можно раскрыть на 360 градусов или использовать в виде палатки.

Новинка оснащена новым гибридным процессором Intel Lakefield, который содержит графическое ядро Intel 11-го поколения. Дополнительно можно присоединить клавиатуру. Также он имеет специальный стилус Surface Pen. Причем у него активная и вторая часть, которая может выполнять функцию резинки. И клавиатура и стилус оснащены аккумуляторными батареями.

Surface Duo

Он больше напоминает смартфон. Работает новинка под управлением операционной системы Android. Он тоже оснащен двумя экранами, которые можно открывать на любой угол от 0 до 360 градусов.

Планшет-смартфон Surface Duo

Каждый экран Surface Duo имеет диагональ 5,6 дюйма, поэтому в сложенном виде имеет размер смартфона. В развернутом виде его диагональ составляет 8,3 дюйма.

Цены на ни одну из новинок пока не называют.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Microsoft планшеты
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