Microsoft представила гарнитуру для военных HoloLens 2: особенности новинки

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Microsoft HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2 / Скриншот из видео

Компания Microsoft официально представила гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2. Новинка рассчитана на профессиональное использование в сферах строительства, промышленности, образования, исследовательских работах, военных технологиях.

Основные характеристики. Как сообщает Overclockers, в основе аппаратной платформы HoloLens 2 лежат гибридный процессор Snapdragon 850 и улучшенный "голографический сопроцессор" второго поколения. Специалисты Microsoft увеличили угол обзора экранов в два раза, сохранив разрешение в 47 пикселей на градус.

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Очки смешанной реальности получили новый датчик глубины и датчики отслеживания движения глаз, которые в сочетании с алгоритмами на основе искусственного интеллекта обеспечивают прямое управление голограммами без дополнительных манипуляторов. Поддерживается система авторизации Windows Hello на основе распознавания радужной оболочки глаз.

Microsoft HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2 предназначена для профессионального применения в различных отраслях

Также говорится об улучшенной эргономике устройства: оно стало легче за счет применения углеродных материалов, получило более сбалансированный центр тяжести и новый механизм надевания. Кроме того, позднее выйдет версия HoloLens 2 для мест с повышенной опасностью под названием Trimble XR10 в виде каски с очками.

Доступность новинки и цена. Заказать устройство можно будет только в США, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии. Стоимость новинки составит 3 500 долларов (около 94 600 гривен), что на 500 долларов дороже, чем оригинальная версия HoloLens.

Презентация Microsoft HoloLens 2 – смотрите видео

Кроме того, Microsoft HoloLens 2 можно будет приобрести вместе со специализированным программным обеспечением Dynamics 365 Remote Assist для мобильных гаджетов на базе ОС Android по цене от 125 долларов (около 3 400 гривен) в месяц.

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Теги: Техно Новости Техно Цены Гаджеты Microsoft
Источник: 24 Канал
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