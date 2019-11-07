Microsoft представила гибкую компьютерную мышку: цена в Украине

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Microsoft Mavic Arc Mouse: особенности и цена
Microsoft Mavic Arc Mouse: особенности и цена / Фото из открытых источников

Тенденция выпускать гибкие устройства затронула не только сегмент смартфонов, но и добралась до производителей компьютерных аксессуаров. Компания Microsoft представила оригинальную мышку, которую можно изгибать под форму ладони.

Особенность Microsoft Mavic Arc Mouse в том, что форму аксессуара можно менять. При желании мышь можно сделать абсолютно плоской, или изогнуть, придав максимально удобную для управления форму, сообщает 4PDA.

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Как уверяют представители Microsoft, такое решение делает устройство идеальным для транспортировки, поскольку оно практически не занимает места в багаже.

Microsoft Mavic Arc Mouse
 Microsoft Mavic Arc Mouse уже доступна в украинских магазинах

Мышь синхронизируется с компьютером или ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Разрешение оптического сенсора составляет 1000 dpi.

Цена. Аксессуар доступен в четырех цветовых решениях: розовом, зеленом, голубом и черном. В украинских интернет-магазинах новинка уже доступна по цене от 1 700 гривен.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Цены Microsoft Новости Техно Техно Гаджеты
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