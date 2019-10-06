Microsoft представила изогнутую клавиатуру: чем она особенная

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Клавиатура Microsoft Ergonomic Keyboard.
Клавиатура Microsoft Ergonomic Keyboard. / microsoft.com

Корпорация Microsoft провела в Нью-Йорке большую презентацию, в рамках которой представила ряд интересных устройств. Например, ноутбуки Surface Laptop 3, планшеты Surface Pro 7 и Surface Pro X, устройства с двумя экранами Surface Neo и Surface Duo, а также премиальные беспроводные наушники Surface Earbuds.

Тогда же компания анонсировала эргономичную клавиатуру Microsoft Ergonomic Keyboard.

Кстати, клавиатура уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте компании.

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Чем интересна? Ее разработали для пользователей, которые много и долгое время набирают текст. Инженеры добавили ей холм и создали изогнутую форму, а также разделение кнопок под правую и левую руку.

Microsoft Ergonomic Keyboard
Microsoft Ergonomic Keyboard имеет изогнутую форму

Именно такая форма клавиатуры позволяет кистям рук находиться в “наиболее правильном положении”. Поэтому, в теории, руки будут гораздо меньше уставать, чем во время работы на классической клавиатуре.

Клавиатуру можно подсоединить через порт USB-A. Кстати, кроме стандарного набора кнопок здесь добавлены клавиши для приложений, вызова панели смайликов и тому подобное.

Microsoft Ergonomic Keyboard
Ее уже можно заказать

Цена. Microsoft Ergonomic Keyboard оценена в 60 долларов (это полторы тысячи гривен). Сейчас новинка доступна для предварительного заказа. Официальный старт продаж — 15 октября.

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