Microsoft представила линейку по уходу за телом Lynx Xbox

Компания Microsoft заручилась поддержкой производителя косметических средств Lynx (более известный как AXE). Коллаборация предусматривает создание линейки товаров для ухода за телом под брендом Xbox.

Она включает в себя шампунь, дезодорант и спрей, а продаваться будет только в Австралии и Новой Зеландии, сообщает 4PDA.

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Lynx Xbox дарит свежий аромат зеленого цитруса с легким оттенком окупант-лайма и лимона, травянистыми нотками мяты и шалфея, а также древесным запахом растения пачули. Кроме того, средство включает в себя натуральные ароматические масла,

– гласит официальное описание продукции.

Остается лишь посетовать на то, что геймеры не получат средство по уходу за кожей с запахом Xbox 360, который сгорел на вторую неделю использования, и легким оттенком аромата расплавленного пластика.