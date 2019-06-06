Microsoft представила линейку по уходу за телом Lynx Xbox

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Microsoft представила линейку по уходу за телом Lynx Xbox
Microsoft представила линейку по уходу за телом Lynx Xbox / Фото из свободных источников

Компания Microsoft заручилась поддержкой производителя косметических средств Lynx (более известный как AXE). Коллаборация предусматривает создание линейки товаров для ухода за телом под брендом Xbox.

Она включает в себя шампунь, дезодорант и спрей, а продаваться будет только в Австралии и Новой Зеландии, сообщает 4PDA.

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Lynx Xbox дарит свежий аромат зеленого цитруса с легким оттенком окупант-лайма и лимона, травянистыми нотками мяты и шалфея, а также древесным запахом растения пачули. Кроме того, средство включает в себя натуральные ароматические масла,
– гласит официальное описание продукции.

Остается лишь посетовать на то, что геймеры не получат средство по уходу за кожей с запахом Xbox 360, который сгорел на вторую неделю использования, и легким оттенком аромата расплавленного пластика.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Xbox Microsoft
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