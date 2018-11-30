Microsoft представила новый дизайн приложений Office: что изменится

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Microsoft представила новый дизайн приложений Office
Microsoft представила новый дизайн приложений Office / Microsoft

Компания Microsoft представила новые логотипы для приложений офисного пакета Office. С редизайном значки приложений стали более современными и подчеркивают тенденцию к облачным технологиям.

Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

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По словам разработчиков, новый дизайн отражает изменения, произошедшие в Office за последние пять лет, с тех пор, как был сделан последний редизайн значков.

Microsoft Office
Microsoft провела редизайн приложений Office

Если раньше значки отражали папку с документами соответствующего типа, который открывается, то теперь для каждого значка разработана своя концепция, соответствующая роли приложения.

Microsoft Office
Microsoft Office получил новые иконки

Так, текстовый редактор Word впервые с 2007 года потерял в своем логотипе лист бумаги и вместе с Excel имеет угловатую форму, но разного цвета. В PowerPoint показывается круговая диаграмма, в Microsoft Teams – символические обозначения людей.

Презентация обновленного Microsoft Office – смотрите видео

Новый дизайн логотипов появится в приложениях для Windows, Mac, iOS и Android, а также веб-сервисах не сразу, а в "ближайшие месяцы".

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Теги: Техно Приложения Microsoft Интернет
Источник: Техно
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