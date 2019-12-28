Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7: что это означает

С 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. В частности, в январе прекращают техническую поддержку и обновления системы с помощью службы Windows Update.

Как известно, Microsoft выпустила Windows 7 22 октября 2009 года. Тогда компания заявила, что будет поддерживать продукт 10 лет. Сейчас этот срок вышел.

Надо знать: В Google Chrome обнаружили серьезную уязвимость: в чем опасность

Что это значит

После прекращения поддержки компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 не будут получать обновления безопасности. Служба поддержки клиентов Microsoft также не будет оказывать техническую помощь пользователям.

Следовательно, если пользоваться Windows 7 после 14 января, то компьютер все еще будет работать, однако он станет более уязвимым к вирусам и другим угрозам безопасности.

Интересно, что Windows 7 по-прежнему можно будет устанавливать и активировать. Но в Microsoft рекомендуют пользователям переходить на Windows 10.

Что известно о Windows 10? Это операционная система, которую Microsoft представила в 2015 году. В течение первого года после выхода системы пользователи могут бесплатно обновиться до Windows 10 на любом устройстве под управлением официальных версий Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.



Несмотря на то, что Microsoft уже длительное время настойчиво предлагает пользователям перейти на Windows 10, "семерка" до сих пор остается очень популярной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно