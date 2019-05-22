Microsoft присоединится к санкциям против Huawei

Похоже, компания Microsoft станет последней в ряде американских технологических компаний, которые выполняют новый указ президента США Дональда Трампа в отношении компании Huawei. Сейчас гигант по производству программного обеспечения хранит молчание относительно вероятного отказа от обновления Windows устройств китайского производителя.

Что известно о санкциях от Microsoft? Как сообщает ресурс The Verge, Microsoft прекратила продажи ноутбука Huawei MateBook X Pro в своем онлайн-магазине. Он загадочным образом исчез из предложений Microsoft Store в течение выходных, и поиск всех имеющихся устройств компании Huawei в онлайн-магазине Microsoft не дает никаких результатов.

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Впрочем, розничные магазины Microsoft как и раньше продают ноутбуки MateBook X Pro, которые все еще есть в наличии на складе.

Преимущества ноутбука Huawei MateBook X Pro. Заметим, Huawei MateBook X Pro, по версии The Verge, является одним из лучших ноутбуков под управлением Windows из числа доступных в США на данный момент, но без лицензии Windows он больше не будет жизнеспособной альтернативой Apple MacBook Pro или HP Spectre x360, или даже собственной серии ноутбуков Surface компании Microsoft.

Операционная система Huawei. К тому же, представители китайского вендора уже сообщили, что готовы в ближайшее время запустить собственную операционную систему, которая полноценно сможет заменить не только Android, но и Windows.

Что известно о скандале с Huawei?Напомним, Google приостановила поддержку устройств Huawei после попадания компании в список санкций "черный список" США. А это означает, что Huawei не может покупать оборудование и программное обеспечение у американских фирм без предварительного разрешения правительства.



Причиной такого кардинального решения стало обвинение китайской компании в шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем в внедрении 5G в Европе.

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