Microsoft продлила поддержку фирменного браузера для Windows 7

Microsoft Edge недавно стал вторым по популярности браузером в мире и лидером по количеству поддерживаемых технологий. Еще одной особенностью приложения стала его живучесть на устаревших платформах, включая Windows 7. Разработчики объявили о расширении сроков программы поддержки для пользователей, которые не успели обновиться до актуальной версии операционной системы.

По заявлению Microsoft, браузер Edge, построенный на базе движка Chromium, будет доступен для установки пользователям Windows 7 и Windows Server 2008 R2, а также Windows 10 (1709 и LTSC), Windows Server 2012 и Windows 8.1, до 15 июля 2021 года. При этом Microsoft все же рекомендует обновить версию ОС, сообщает Gizchina.

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Мы будем поддерживать работу Microsoft Edge в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до 15 июля 2021 года. Но сами эти операционные системы больше не поддерживаются, и Microsoft рекомендует вам перейти на Windows 10. Хотя наш браузер и дает вам защиту в интернете, но ваш компьютер все еще может быть подвержен угрозам безопасности,

– отметили в Microsoft.

Представители корпорации также отметили, что для полноценной работы режима совместимости с Internet Explorer при запуске Edge пользователям необходимо быть участниками программы дополнительных обновлений безопасности (Extended Security Updates program).

Проблемы с конфиденциальностью

Вместе с тем Microsoft Edge оказался худшим в отношении конфиденциальности пользователей, по версии эксперта в области IT Дуга Лейта с ирландского Тринити-колледжа. Браузер отправлял идентификаторы, которые давали возможность связать поисковые запросы, ассоциированные IP-адреса и данные о пребывании на собственные серверы, причем подобную функциональность оказалось непросто отключить самим пользователям.

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