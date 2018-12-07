Microsoft работает над новой операционной системой

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Microsoft работает над новой операционной системой
Microsoft работает над новой операционной системой / iconomist.bg

Корпорация Microsoft работает над созданием новой операционной системы Lite. По крайней мере упоминания о новой ОС нашли в коде инсайдерской сборки.

Об этом пишет HowToGeek.

По данным источника, новая операционная система не является облегченной версией Windows 10 – это будет совершенно новая ОС с новыми задачами.

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Так, новая операционная система не потребует много места и больших вычислительных ресурсов. По замыслу, она будет работать на дешевых ноутбуков, которые составят конкуренцию хромбукам.

Также новая ОС сможет работать с процессорами любой архитектуры. Также источник сообщает, что новая система работает исключительно с приложениями PWA и UWP.

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Теги: Техно Гаджеты Microsoft
Источник: Техно
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