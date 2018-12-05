Microsoft работает над созданием нового браузера

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Microsoft работает над созданием нового браузера
Microsoft работает над созданием нового браузера / nextgov.com

Компания Microsoft работает над созданием собственного браузера на базе Chromium. Таким образом в корпорации хотят заменить Edge, который называли преемником Internet Explorer.

Об этом пишет The Verge.

Это означает, что Microsoft решила отказалась от стандарта EdgeHTML на пользу Chromium.

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Новый браузер для Windows 10 получил кодовое название Anaheim.

"В Microsoft постоянно растет разочарование в вопросах совместимости веб-сайтов и браузера Edge", – пишет издание.

В настоящее время инженеры компании работают с Google для поддержки версии Chrome в операционной системе Windows с поддержкой ARM.

Использование Chromium означает, что сайты будут выглядеть и работать в новом браузере Microsoft так же, как они работают в Google Chrome. Ожидается, что Microsoft может оставить бренд Edge и привычный дизайн программы, что обновление пройдет незаметно для обычных пользователей.

Как известно, Chrome – это самый популярный браузер в мире. Тем временем доля Edge в ноябре 2018 года среди веб-обозревателей для персональных компьютеров составила лишь 4,2%.

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Теги: Техно Интернет Microsoft
Источник: Техно
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