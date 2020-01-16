Microsoft выпустила стабильную версию браузера Edge на Chromium

Стабильная версия интернет-браузера Microsoft Edge на базе проекта Chromium и двигатели Blink от Google официально вышла для Windows, macOS, iOS и Android. До этого программа находилась в фазе публичного бета-тестирования.

Обновленный Edge прежде всего ориентирован на корпоративных пользователей, но доступен для скачивания любому. Стоит отметить, что это положительный момент, поскольку благодаря бизнес-ориентированности, разработчики сосредоточились на безопасности данных.

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Кроме того, Microsoft представила и OEM-версию переработанного Edge. Значит, в ближайшее время в магазинах появятся компьютеры и ноутбуки с предустановленным свежим браузером. Это касается и аппаратов со сложными экранами на Windows 10X. Версия для гаджетов на 64-битных ARM-процессорах выйдет позже.



Стабильная версия Edge от Microsoft уже доступна для скачивания

Особенности браузера Edge

Браузер отличается от конкурентов таким набором интересных функций, как система анти-трекинга, режим совместимости с Internet Explorer или воспроизведение контента стримингового сервиса Netflix в расширении 4К с поддержкой технологий Dolby Atmos и Dolby Vision. Также Edge поддерживает большинство расширений из магазина Chrome Web Store.

Сейчас Edge на Chromium лишен некоторых базовых функций, например, синхронизации истории между девайсами. Microsoft обещает позже устранить подобные недостатки.

Скачать новый Edge для различных систем можно на официальной странице продукта. К концу лета Edge на Chromium распространится на все устройства с Windows 10 и заменит старое поколение приложения на двигатели EdgeHTML через обновление системы.

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