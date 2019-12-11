Microsoft выбрала сомнительный способ заставить пользователей перейти на Windows 10

Компания Microsoft оказалась перед непростой задачей – как заставить упрямых пользователей Windows 7 перейти на Windows 10. Судя по всему, решение в компании таки нашли и оно вам не понравится.

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года. Microsoft сейчас уже предупреждает пользователей о скорой смерти Windows 7 и предлагает переходить на Windows 10. Однако пользователи не спешат следовать советам Microsoft и переходить на более современную Windows 10.

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Решение Microsoft

Периодически выскакивающие небольшие оповещения показались Microsoft недостаточно стимулирующими. Компания объявила, что с 15 января 2020 года она начнет выводить полноэкранные уведомления. В них будут описываться риски использования Windows 7 Service Pack 1 после прекращения поддержки 14 января 2020 года.

Кого это касается

Такое полноэкранное оповещение будет оставаться на дисплее, пока пользователь не закроет его. Оповещения, которые будут закрывать собой окна других программ, будут выводиться для следующих версий Windows 7 Service Pack 1: Starter (Начальная), Home Basic (Домашняя базовая) и Premium (Домашняя расширенная), Professional (Профессиональная) и Ultimate (Максимальная).

Почему пользователи любят Windows 7

В прошлом году именно эта операционная система была признана самой популярной в мире. При переходе на новое поколение Windows 10 пользователи сталкиваются с рядом факторов.

Например, многих беспокоит проблема совместимости. Хотя и Microsoft заявляет, что 99% программного обеспечения для Windows 7 полностью поддерживается Windows 10. Однако пользователи опасаются, что обновление помешает нормальному функционированию их компьютеров.

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