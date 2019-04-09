Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium: его уже можно тестить

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Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium / 9to5google.com

Компания Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Сейчас он доступен для операционной системы Windows 10. Но в компании обещают добавить версию и для Windows 7 и Windows 8 и для Mac.

На официальном сайте компании уже можно скачать одну из двух версий: Dev, которая предусматривает еженедельное обновление, и Canary – ежедневное.

Кстати, журналисты VentureBeat уже получили предварительный доступ к обновленному браузеру – они уже неделю пользовались Edge на движке Chromium.

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Microsoft випустила вбаузер Edge на движку Chromium:
Браузер Edge на движке Chromium

И их отзывы не очень положительные – журналисты говорят, что новинка точно не лучше Google Chrome или даже старой версии Edge.

Сейчас доступна только англоязычная версия, но впоследствии обещают усовершенствовать набор функций и языков.

Что изменилось

  1. Изменился дизайн. Обновленный вариант выглядит как смесь старого Edge и Google Chrome.
  2. Возможность управления своим аккаунтом Microsoft или Azure Active Directory.
  3. Поисковая система Bing по умолчанию (но можно выбрать любой поисковый механизм, в том числе и от Google).
  4. Расширения загружаются из фирменного магазина Microsoft, при этом можно использовать сторонние расширения.

В планах компании повышение производительности и надежности.

Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium:

Edge на Chromium 

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Теги: Новости Техно Microsoft Техно Интернет
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