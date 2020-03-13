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Microsoft выпустила крупнейший в истории пакет обновлений для Windows 10

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Во вторник, 10 марта, Microsoft выпустила пакет ежемесячных обновлений безопасности – он оказался самым большим в истории компании. Новый патч исправил 115 уязвимостей, 26 из которых оказались критическими.,

Патчи безопасности объединены в общий пакет обновления, что даст возможность пользователю получить сразу все исправления, сообщает ZDNet.

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Какие проблемы остались

Но, как оказалось, не все проблемы решены. После публикации подробной информации об уязвимости SMBv3, специалисты забили тревогу. Они утверждают, что она могла привести к созданию еще одного эксплойта по типу EternalBlue, и ее необходимо исправить.

Также существует уязвимость CVE-2020-0684, которую называют клондайком для преступной деятельности. Она позволяет размещать вредоносные программы на пользовательских устройствах.

Что об этом говорят в Microsoft

В компании рассказали, что это ошибка в файлах ярлыков Windows "LNK", которая позволяет вредоносным приложениям выполнять код в системе, в то время как файл LNK обрабатывается ОС Windows.

Злоумышленник может предоставить пользователю съемный диск или удаленный общий ресурс, содержащий вредоносный файл.LNK и связанный с ним двоичный файл. Когда пользователь открывает этот диск (или удаленный общий ресурс) в проводнике Windows или любом другом приложении, который анализирует файл.LNK, вредоносный двоичный файл будет выполнять код по выбору злоумышленника в целевой системе,
– пояснили в Microsoft.

Список всех исправлений можно посмотреть на официальном сайте Microsoft.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Интернет Техно Microsoft Windows 10
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