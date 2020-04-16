Microsoft запускает "Планетарный компьютер" для оценки здоровья Земли

Облачные технологии используются не только в медицине для разработки механизма защиты от коронавируса. Компания Microsoft объявила о запуске целого ряда инициатив, направленных на улучшение защиты и сохранения биоразнообразия и экосистем во всем мире.

По словам представителей компании, пусть COVID-19 изменил жизнь многих из нас, но вопрос защиты экологии не стали менее актуальными или важными. Поэтому работа над новыми технологиями, направленными на защиту планеты, прерываться не должна.

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Что такое "Планетарный компьютер"

Это открытая вычислительная платформа на базе искусственного интеллекта, построенная на технологиях Microsoft Azure. Она предназначена для отслеживания данных о состоянии Земли. Полученная информация позволит следить за изменениями в экосистеме. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затоплений, выявлять факты чрезмерно агрессивной добычи природных ресурсов.

Сообщается, что любой человек на планете сможет обновлять и дополнять информацию. Доступ к платформе в первую очередь получат ученые, специалисты по охране природы, некоммерческие организации и правительства стран.

Как будет работать компьютер

Платформа позаимствовала у поисковых систем некоторые подходы к обработке данных, добавив ряд собственных особенностей. В результате компания получила "геопространственный механизм принятия решений", который умеет находить проблемы и предлагать решения для оптимизации состояния планеты.

Задача компьютера будет заключаться не только в том, чтобы выделить виды, биоразнообразие и экосистемы, жизненно важные для здоровья и процветания Земли, но и в оценке различных факторов, которые могут положительно или отрицательно влиять на них.

Фактически "Планетарный компьютер" обеспечит свободный доступ к данным, собранным людьми и машинами в космосе, в небе, на земле и под водой. Пользователи смогут осуществлять поиск по геотегам и нужным координатам вместо ключевых слов, получать информацию о границе леса, уровне потоков, грунтовые воды, типах местности, местопребывании видов и запасов углеводородов.

Облачные ресурсы позволят сохранять и быстро передавать данные (сырые и уже обработанные), а также обрабатывать их для подготовки аналитических отчетов и выявления закономерностей.

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"Планетарный компьютер" стал продолжением глобальной экологической инициативы Microsoft, о которой компания объявила в январе 2020 года. В программу входит переход на отрицательный уровень выбросов углерода до 2030 года и миллиардные инвестиции в развитие климатических инноваций. Но это не первая подобная инициатива компании.

Так, проект "ИИ для Земли" был запущен в июне 2017 года, когда было выделено более 50 миллионов долларов на облачные инструменты и услуги искусственного интеллекта для организаций, работающих над защитой планеты в пяти ключевых областях: сельское хозяйство, биоразнообразие, сохранение, изменение климата и вода.

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