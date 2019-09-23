Microsoft запустила бесплатный курс программирования

Компания Microsoft запустила бесплатный курс для тех, кто хочет изучать один из популярных языков программирования Python. Этот курс уже доступен на канале YouTube Python for Beginners.

Преподаватели курса – senior-разработчик Кристофер Харрисон и бизнес-менеджер игрового направления Сьюзен Ибах.

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"Наверное, самое сложное во время изучения нового языка: просто понять, как начать. Что важно? Что мне нужно знать, чтобы стать профессионалом? Сложно следовать документации, если вы не особо понимаете, о чем она", – говорит Харрисон.

Он также объяснил, почему стоит выбрать язык программирования Python. По его словам, этот язык гибкий и очень популярный. С его помощью можно создавать решения всех масштабов и форм.

Детали о курсе. Курс состоит из 44 небольших видеолекций: некоторые ролики длиной всего по несколько минут, некоторые – по 9-12 минут.

Бесплатный курс Python: видео

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