Microsoft запустила бесплатный курс программирования

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Microsoft запустила бесплатный курс программирования
Microsoft запустила бесплатный курс программирования / medium.com

Компания Microsoft запустила бесплатный курс для тех, кто хочет изучать один из популярных языков программирования Python. Этот курс уже доступен на канале YouTube Python for Beginners.

Преподаватели курса – senior-разработчик Кристофер Харрисон и бизнес-менеджер игрового направления Сьюзен Ибах.

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"Наверное, самое сложное во время изучения нового языка: просто понять, как начать. Что важно? Что мне нужно знать, чтобы стать профессионалом? Сложно следовать документации, если вы не особо понимаете, о чем она", – говорит Харрисон.

Он также объяснил, почему стоит выбрать язык программирования Python. По его словам, этот язык гибкий и очень популярный. С его помощью можно создавать решения всех масштабов и форм.

Детали о курсе. Курс состоит из 44 небольших видеолекций: некоторые ролики длиной всего по несколько минут, некоторые – по 9-12 минут.

Бесплатный курс Python: видео

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Теги: IT-бизнес Новости Техно Microsoft Техно Интернет
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