Миграционная служба запустила чат-бота, стоящего в очереди вместо пользователя

Миграционная служба Украины запустила собственного чат-бота в Viber. Он пригодится пользователям, которые планируют оформить биометрические документы и не хотят стоять в очередях.

Как сообщили в пресс-службе Viber в Украине, пользователи могут записаться через терминал и встать в очередь "сегодня на сегодня". Однако физически в этой очереди стоять не нужно – вместо вас в очереди будет стоять Viber-бот.

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Как его запустить? Чтобы получать оповещения от бота, нужно с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на талоне, который пользователь получит в подразделении ГМС.

Бот постоит в очереди за вас

После этого посетитель будет получать в мессенджере сообщения о его движение в очереди на получение административных услуг.

Сейчас Viber-бот работает в тестовом режиме и доступен лишь в территориальных подразделениях ГМС в Киеве для гостей. Но постепенно он поможет минимизировать время нахождения в подразделениях ГМС по всей Украине. Услуга будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства.

Как работает бот

Цена. Пользование новым Viber-ботом Миграционной службы является бесплатным для всех граждан.

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