Миграционная служба запустила чат-бота, стоящего в очереди вместо пользователя

22 Читати новину українською
Чат-бот Миграционной службы Украины
Чат-бот Миграционной службы Украины / unsplash.com

Миграционная служба Украины запустила собственного чат-бота в Viber. Он пригодится пользователям, которые планируют оформить биометрические документы и не хотят стоять в очередях.

Как сообщили в пресс-службе Viber в Украине, пользователи могут записаться через терминал и встать в очередь "сегодня на сегодня". Однако физически в этой очереди стоять не нужно –  вместо вас в очереди будет стоять Viber-бот.

По теме: Нововведения от Viber: в мессенджере можно создавать собственные стикеры – как это сделать

Как его запустить? Чтобы получать оповещения от бота, нужно с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на талоне, который пользователь получит в подразделении ГМС.

Міграційна служба запустила чат-бота

Бот постоит в очереди за вас

После этого посетитель будет получать в мессенджере сообщения о его движение в очереди на получение административных услуг.

Сейчас Viber-бот работает в тестовом режиме и доступен лишь в территориальных подразделениях ГМС в Киеве для гостей. Но постепенно он поможет минимизировать время нахождения в подразделениях ГМС по всей Украине. Услуга будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства.

Міграційна служба запустила чат-бота

Как работает бот

Цена. Пользование новым Viber-ботом Миграционной службы является бесплатным для всех граждан.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Оригинальные и интересные прически в школу: лучшие идеи на каждый день
сегодня
1483
Теги: Новости Техно Техно Интернет Государственная миграционная служба Viber
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон: интересная инфографика
30 сентября 09:04 Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон: интересная инфографика
619
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1080
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 451
21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
27 сентября 20:09 21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
723
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 12:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 2391
Новости
Больше новостей
Залиште відгук