Михаил Федоров назвал дату, когда планируют запустить приложение "Дія"

В начале сентября в Украине презентовали проект "Государство в смартфоне". В его основе будет приложение "Дія", благодаря которому украинцы смогут забыть о длинных очередях, сотнях бумажек и взятках.

В эксклюзивном интервью 24 каналу министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что они планируют запустить проект 1 декабря.

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"Я первый раз говорю какую-то конкретную дату... Давайте так, 1 декабря, я буду очень надеяться, что вы сможете это сделать", – ответил министр на вопрос журналистки, когда она сможет скачать приложение "Дія".

Где-то через месяц мы запускаем портал "ДІЯ". Это будет большой портал и мобильное приложение. Он будет включать государственные услуги, которые можно получить на разных сайтах – регистрация или закрытие бизнеса, помощь при рождении. Что мое самое любимое и над чем я работаю – мы запускаем приложение, где будут водительские права, техпаспорт на авто, идентификационный код и студенческий,

– добавил Михаил Федоров.

Что такое "Дія"?

"Дія", или, если расшифровать аббревиатуру, "Государство и я" – это проект Кабмина о государстве в смартфоне.

Также в Японии президент Владимир Зеленский с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE) отметил, что ИТ-сектор является одним из наиболее динамичных в нашей стране, и рассказал о планах его развития. И как сообщает Офис Президента, японские бизнесмены заинтересовались украинским проектом "Государство в смартфоне".

Какие преимущества "Государства в смартфоне"?

120 услуг были онлайн доступны. До конца года должны появиться еще 70. В одну систему планируют возвести данные о регистрации физического лица-предпринимателя, документы водителя, информацию об имуществе, землю, транспорт, налоги и доходы украинцев. Единый электронный кабинет, уверены эксперты, существенно облегчит жизнь.

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Но для Михаила Федорова мало. Ставит целью осуществить электронную перепись населения и провести выборы онлайн. То есть для поддержки кандидата требуется лишь поставить галочку в своем смартфоне или компьютере.



Приложение должно заработать 1 декабря

Итак, приложение "Государство в смартфоне" позволит:

– проголосовать на выборах;

– написать жалобу на чиновника;

– перерегистрировать автомобиль;

– следить за успеваемостью ребенка в школе;

– оплатить налоги или коммунальные услуги;

– получить рецепт на лекарства;

– зарегистрировать ребенка после рождения;

– получить или предоставить разрешение на строительство.

Презентация Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства – смотрите видео

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