Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации

Нынешнее правительство Алексея Гончарука могут отправить в отставку, однако на данный момент речь идет только о ротации некоторых кадров. К примеру, Михаил Федоров в дальнейшем будет занимать должность главы Министерства цифровой трансформации. К слову, Минцифры появилось именно во время работы Гончарука.

Кто такой Михаил Федоров и интересные факты из биографии молодого министра – в материале Техно 24.

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До того, как Михаил Федоров стал министром, он работал внештатным советником Владимира Зеленского по digital-направлению. Отвечает за такое направление как цифровая экономика.

Что известно о Михаиле Федорове?

Учился Михаил Федоров в Запорожском университете на факультете социологии и управления. Впоследствии, окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО в Украине. Получил стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

Карьерный рост

Еще будучи студентом он начал свою политическую карьеру. Учась в университете был избран "студенческим мэром" Запорожья. На этом посту в течение 2012-2013 годов реализовывал ряд социальных проектов для развития молодежи города. А уже в мае 2013 года организовал собственное digital-агентство SMMSTUDIO. Его компания помогает клиентам успешно рекламироваться в социальных сетях для увеличения продаж своих продуктов и услуг. В частности, речь идет о продвижении продукции в Facebook, Instagram.

Также во время обучения начал крупнейшее в городе молодежное общественное движение "Актив-Z". Вместе с фондом USAD реализовал проект "Усиление ІТ – потенциала Запорожья".



Федоров хорошо разбирается в новейших технологиях / Фото Facebook политика

С сентября 2018 года работал в должности операционного директора проекта "Суперлюди".

Кстати, Федоров с командой победил в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов Polaris Awards.

Политическая деятельность

Свою политическую деятельность Федоров начал еще в 2014 году, когда стал кандидатом в народные депутаты от партии 5.10 на выборах в Верховную Раду. В избирательном списке партии шел под номером 166.

К команде Владимира Зеленского присоединился в декабре 2018 года. Тогда же возглавил digital-направление работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. А уже с мая 2019-года стал внештатным советником Президента Украины по digital-направлению.

На внеочередных выборах в Верховную Раду ІХ созыва избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В избирательном списке шел под номером 6.

Заявления политика

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О политике. Еще после объявления результатов президентской кампании в штабе партии "Слуга народа" Михаил заявлял, что не собирается идти на какую-то "высокую" должность. Однако, судя по назначению, взгляды политика изменились.



А еще недавно Федоров не планировал идти в большую политику / Фото Facebook политика

Собственные медиа. Во время президентской кампании Федоров запомнился тем, что заявлял о наличии собственных медиа у команды Зе. В частности, речь шла о странице партии в Facebook, официальном Instagram, и телеграмм канале и Twitter, а также двух YouTube-каналах.

О чиновниках. Федоров неоднократно подчеркивал необходимость максимально высвободить из сферы предоставления услуг чиновников. То есть максимально оцифровывать все внешние процессы.

Главе правительства. О премьер-министре Алексее Гончаруке говорил – они с ним являются одной командой.

О президенте. Также заявлял, что много общается с Владимиром Зеленским о диджитализации. По его словам Президент Украины диджитализации видит как уменьшение роли государства в жизни обычного человека. И даже если человек и сталкивается с необходимостью общаться с государством, то этот процесс должен происходить максимально комфортно.

Проект Дия

Важно: Приложение Дия – где скачать

Еще осенью 2019 года в то время новое правительство анонсировало масштабный проект по диджитализации Украины, который получит название Дия (Держава i я). Проект реализован в виде приложения. Он создан в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Это предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.

В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон. В планах проекта – у каждого украинца будет личный кабинет жителя и рн сможет отслеживать все данные, которые у государства есть о нем.

6 февраля 2020 года приложение Дия представили официально и любой желающий получил возможность загрузить его на свой смартфон.

Подробнее о приложении Дия и где его скачать можно узнать из нашего материала.

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