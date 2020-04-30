Микрокомпьютер Raspberry Pi теперь можно превратить в высококачественную камеру
Компания Raspberry Pi анонсировала выпуск нового модуля High Quality Camera для своих микрокомпьютеров. С его помощью можно превратить одноплатный компьютер размером с банковскую карту в полноценную цифровую камеру с переменным фокусным расстоянием и возможностью подключения различных объективов.
Обо всех особенностях новой камеры для Raspberry Pi рассказал портал Pocket-lint.
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Стоит отметить, что в 2018 году компания уже выпускала 8-мегапиксельный модуль с фиксированным фокусом, который разошелся тиражом 1,7 миллиона штук.
Как выглядит новый модель камеры
High Quality Camera состоит из 12,3-мегапиксельного сенсора Sony IMX477 с размером пикселя 1,55 мкм и поддержкой крепления объективов типа C и CS.
Фото камеры для Raspberry P
Для чего нужна такая камера
Конструкция микрокомпьютера и камеры имеет широкий спектр применения. Например, предыдущие версии активно использовались в беспилотниках и даже телескопах.
Видео о камере High Quality Camera:
Цена
Стоит модуль High Quality Camera всего 50 долларов. Дополнительно можно приобрести 6-мм объектив с CS-креплением за 25 долларов и 16-мм объектив с С-креплением за 50 долларов. Предусмотрен также переходник C-CS.
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