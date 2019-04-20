Микроволновая печь, которой руководит смартфон: что известно о новинке

Компания Candy представила обновленную линейку микроволновых печей. В серию вошли 8 моделей разного объема и мощности, включая комбинированные варианты с грилем.

Фишка новинок – специальное мобильное приложение Candy simpli-Fi, которое расширяет возможности использования микроволновой печи. Пользователям доступны различные рецепты приготовления блюд с подсказками по настройке самого прибора. Приложение также порекомендует способы ухода за микроволновой печью.

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Все представленные модели оснащены электронной панелью управления с большим дисплеем, подсветку которого можно отключить для экономии электроэнергии.

При необходимости можно отключить и звуковое оповещение об окончании работы, активировав режим Sound Off. Для семей с маленькими детьми предусмотрена возможность блокировки дверцы электроприбора.

В обновленную линейку микроволновых печей вошли такие модели мощностью от 700 до 900 Вт (гриль 1000 – 1100 Вт):

Сandy CMXG20DR (38000257) – 20-литровая модель с грилем в вишневом цвете

Сandy CMXG 25DCW (38000244) – 25-литровая модель с грилем в белом цвете

Сandy CMXG 25DCS (38000245) – 25-литровая модель с грилем в серебристом цвете

Сandy CMXG 25DCB (38000247) – 25-литровая модель с грилем в черном цвете

Сandy CMXC 25DCS (38000248) – 25-литровая модель с грилем в серебристом цвете

Сandy CMXW 30DS (38000249) – 30-литровая модель в серебристом цвете

Сandy CMXG 30DS (38000250) – 30-литровая модель с грилем в серебристом цвете

Сandy CMXC 30DCS (38000251) – 30-литровая модель с грилем, двойной решеткой и конвекцией, в серебристом цвете

Некоторые конфигурации новинок линейки Candy COOK-inAPP дополнительно получили режим конвекции, дублируя функции духового шкафа. Модели также оснащены технологией распределения волн SORROUND, которая обеспечивает наиболее равномерный прогрев продуктов.

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