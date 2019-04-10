Миллионер хочет воссоздать на частном острове настоящую компьютерную игру

Британский миллионер решил устроить очень интересное мероприятие – воссоздать компьютерную игру в реальности. На частном острове он планирует устроить игрушку в стиле "королевской битвы". Сейчас он ищет талантливого ивент-менежера.

Как пишет DTF, вакансия размещена на сервисе HushHush.com.

"Игры в стиле "Королевской битвы" за последние несколько лет приобрели большую популярность, и наш клиент их большой фанат. Он хочет воплотить сюжет в жизни с соблюдением максимальной безопасности для участников. Если чемпионат в этом году пройдет успешно, он может стать ежегодным", – прокомментировал основатель HushHush.com Аарон Харпин.

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Что известно о мероприятии. Событие рассчитано на 100 участников. На организацию у потенциального ивент-менеджера есть шесть недель. Это будет происходить на частном острове. Игроки будут выслеживать друг друга в лесах, чтобы "убить" из страйкбольного оружия.

Соревнования продлятся три дня – по 12 часов. Участники получат все необходимое для "выживания" на арене. Они будут ночевать в специально оборудованном лагере. Победитель получит приз – 100 000 фунтов (это более 130 000 долларов 3,5 миллиона гривен).

Сколько заработает ивент-менеджер. За организацию мероприятия кандидату обещают 45 000 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч долларов или полтора миллиона гривен).

Что такое "королевская битва"?Это жанр в компьютерных играх, сочетающий элементы симулятора выживания с режимом last man standing (последний герой). В этом жанре сталкиваются много персонажей, что управляются игроками. Они должны уничтожать врагов, пока в игре не останется только один.



Часто в королевской битве применяют прием уменьшения "безопасной зоны": чем дольше длится матч, тем меньшая часть карты остается доступной для игроков. Название жанра происходит от романа "Королевская битва" японского писателя Косюна Таками и его экранизации.

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