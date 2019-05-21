Миллионы данных блоггеров Instagram попали в открытый доступ

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Данные блоггеров попали в открытый доступ
Данные блоггеров попали в открытый доступ / smm-lab.kiev.ua

Специалисты по безопасности обнаружили в открытом доступе миллионы контактных и других данных Instagram-блоггеров и знаменитостей, которые популярны в соцсети.

Как пишет TechCrunch, база данных блоггеров находилась на Amazon Web Services и была доступна для любого пользователя.

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Когда эксперты обнаружили эти данные, то там было более 49 миллионов записей, и их количество постоянно увеличивается.

Что именно стало доступным. Для широкой общественности стали доступны контактные данные с аккаунтов Instagram-пользователей, а также биография, фото профиля, количество фолловеров, место проживания, почта, номер телефона и другая личная информация. Вскоре эту базу скрыли из общего доступа.

Для чего собрали эти данные. Базу с персональной информацией использовали, чтобы определить сколько платили блоггерам, учитывая количество лайков, шеров, фолловеров и тому подобное.

via GIPHY

Как известно, Instagram входит в состав корпорации Facebook, которая уже неоднократно попадала в скандалы с утечкой личных данных.

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Теги: Новости Техно Техно Instagram Интернет
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