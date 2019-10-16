Миллионы фанатов игры Fortnite "поглотила" черная дыра: что на самом деле происходило

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Миллионы фанатов игры Fortnite смотрели стрим черной дыры
Миллионы фанатов игры Fortnite смотрели стрим черной дыры / Скриншот

В ночь 13 на 14 октября в игре Fortnite пользователи не могли начинать новые матчи. При этом на официальном канале игры в Twitch проходил стрим изображения черной дыры под музыку.

Как пишет The Verge, немало фанатов игры были встревожены такой ситуацией. Интересно, что черная дыра не только затянула все в игре, но и "поглотила" всю информацию и официальные упоминания о Fortnite в Instagram, Twitter, на YouTube и Twitch, и даже на официальном сайте.

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Остались только ссылки на трансляцию с черной дырой. За этой трансляцией наблюдало 4,5 миллиона пользователей в YouTube и 1,5 миллиона на Twitch.

Что на самом деле происходило. Таким образом разработчики отметили финал десятого сезона Fortnite. Он стартовал с запуска ракет, попавших в небесную трещину, после чего упали на Землю. Далее на поверхность планеты упал гигантский метеорит, а в месте его падения образовалась огромная черная дыра, которая и стала затягивать всю игру, а далее и ее фанатов.

Также таким образом компания хотела подогреть интерес к выходу новой игры Fortnite Chapter 2.

Что известно о Chapter 2?
Это 11 сезон игры Fortnite. Из главных нововведений можно считать новую карту, в частности ранее в коде игры обнаружили более 10 новых интересных локаций. Также разработчики добавить новый вид транспорта – лодки. Также игра получила некоторые новые механики, как ловля рыбы и управление лодками.

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Теги: Техно Игры Новости Техно
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