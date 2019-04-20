Миллионы паролей Facebook попали в свободный доступ, что об этом говорит компания

Компания Facebook продолжает "радовать" своих пользователей новыми проблемами с безопасностью конфиденциальных данных. Пароли сотен миллионов пользователей сервисов компании были доступны в виде простого текста.

В марте компания рассказала, что обнаружила сохраненные в виде обычного текста пароли пользователей к Facebook, Facebook Lite и Instagram. Сотни миллионов паролей к Facebook Lite, десятки миллионов паролей к Facebook и десятки тысяч – к Instagram.

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Что случилось? Компания исправила ошибку и заверила, что никто не успел воспользоваться дырой в безопасности. Однако теперь Facebook обновила свою статью и указала, что в свободном доступе можно было найти пароли к Instagram. Это обнаружили в процессе очередной проверки.

Facebook утверждает, что сообщил всех пользователей, пароли которых попали в свободный доступ, поэтому, если вам пришло подобное уведомление, пароли лучше сменить.

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