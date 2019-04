Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Данные пользователей Facebook оказались доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon. В открытый доступ попали более 540 миллионов записей пользователей.

Данные соцсети с комментариями, ругательствами, названиями учетных записей были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Bloomberg отметила, что доступ к базе был закрыт после того, как журналисты предупредили Facebook о проблеме.

Читайте также: Как мошенник смог обмануть Facebook и Google на 121 миллион долларов

Данные еще 22 тысяч пользователей Facebook, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool. UpGuard, компания, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что не знает, как долго они хранились в приложении, поскольку база была закрыта, пока компания изучала ее. Все эти данные находились в облачном хранилище Amazon.

Общественность еще не понимает, что системные администраторы и разработчики, люди, которые должны быть хранителями этих данных, или рисковые или ленивые, или хитрят,

– прокомментировал ситуацию директор по исследованиям рисков в сети UpGuard Крис Викери.

UpGuard отмечает, что направила письмо в Cultura Colectiva, At the Pool и Amazon еще в начале года, однако Facebook связался с Amazon только 3 апреля. После этого утечка данных были устранены. Две другие компании на запрос не откликнулись.

Facebook неоднократно сталкивался с утечками данных своих пользователей. Компанию также критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 года The Guardian и The New York Times в своих публикациях обвинили Facebook в утечке данных 50 миллионов пользователей: фирма Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Позже выяснилось, что утечка моиг коснуться более 80 миллионов пользователей Facebook. Основателя Facebook Марка Цукерберга привлекли в качестве свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно