Мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид

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Мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид
Мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид / Фото из свободных источников

Астрономам удалось разглядеть астероид 2003 SD220, который относят к потенциально опасным для Земли объектам. К слову, 22 декабря он пролетел на минимальном расстоянии от нашей планеты.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Астероид (163899) 2003 SD220 обнаружили 29 сентября 2003 года в рамках проекта LONEOS (Lowell Observatory Near-Earth-Object Search) и он относится к группе Атон. Его относят к классу потенциально опасных астероидов, траектории которых могут приближаться к орбите Земли на расстояние менее 7,5 миллиона километров, а его орбита находится между Землей и Марсом.

В течение последних 100 лет астероид уже неоднократно приближался к нашей планете, а рано утром 22 декабря 2018 года пролетел на минимальном расстоянии – 2,9 миллиона километров. Это ближайшее сближение с Землей за более чем 400 лет; следующий (более близкий) пролет 2003 SD220 мимо нашей планеты ожидается только в 2070 году. Астероид является одной из возможных целей для будущих автоматических межпланетных исследовательских миссий.

Астероїд 2003 SD220
Астероид 2003 SD220 пролетел на близком расстоянии от Земли

В период с 15 по 19 декабря астрономы с помощью 70-метровой антенны Комплекса дальней космической связи Голдстоун, 100-метрового радиотелескопа Грин-Бэнк и радиотелескопа обсерватории Аресибо провели радиолокационные наблюдения 2003 SD220, чтобы понять его форму, увидеть детали поверхности и уточнить параметры орбиты. В результате им удалось получить изображение астероида с разрешением 3,7 метров на пиксель.

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На полученных изображениях видно, что астероид имеет вытянутую форму, похожую на очертания спины гиппопотама, плывущего во воде. Его длина оценивается в 1,6 километров, а на его поверхности заметен кряж, высота которого может достигать ста метров. Астрономы также не исключают наличие на его поверхности групп валунов и кратеров.

Астероїд 2003 SD220
Астероид 2003 SD220 имеет странную форму

Астероид 2003 SD220 имеет очень длительный период вращения вокруг собственной оси (около 12 дней), а само вращение имеет сложный характер и не происходит относительно короткой главной оси, что нехарактерно для большинства околоземных астероидов.

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Теги: Техно Космос Астероид
Источник: Техно
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