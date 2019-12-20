Минцифры и Startup Grind Kyiv назвали украинские стартапы, которые поедут в Кремниевую долину

Министерство цифровой трансформации, Startup Grind Kyiv и Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" выбрали 15 украинских стартапов, которые поедут в Кремниевую долину. Проекты примут участие в конференции Startup Grind Global 2020.

Какие стартапы победили

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В список счастливчиков попали такие стартапы:

Let's Enhance – сервис улучшения качества изображения с помощью машинного обучения.

– сервис улучшения качества изображения с помощью машинного обучения. Replay.io – мультиканальная sales-платформа, автоматизирующая контакты с помощью имейлов, звонков и задач.

– мультиканальная sales-платформа, автоматизирующая контакты с помощью имейлов, звонков и задач. Legal Nodes – глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого учредитель или юрисконсульт технологической компании может найти и связаться с юристом, который лучше всего соответствует ее юридическим потребностям и финансовым возможностям.

– глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого учредитель или юрисконсульт технологической компании может найти и связаться с юристом, который лучше всего соответствует ее юридическим потребностям и финансовым возможностям. Poptop – маркетплейс бронирование исполнителей различного формата и локаций для ивентов в режиме реального времени.

– маркетплейс бронирование исполнителей различного формата и локаций для ивентов в режиме реального времени. Delfast – электровелосипед.

– электровелосипед. Animal ID – сервис по идентификации животных.

– сервис по идентификации животных. Kray Technology – дрон, который помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы использования удобрений в агросекторе.

– дрон, который помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы использования удобрений в агросекторе. Costless – это личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информация о потребительском поведении.

– это личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информация о потребительском поведении. AxDraft – помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без риска.

– помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без риска. Effa – экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружественных к окружающей среде материалов, как "зеленая" альтернатива одноразовым пластиковым.

– экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружественных к окружающей среде материалов, как "зеленая" альтернатива одноразовым пластиковым. Pix – рюкзак с анимацией.

– рюкзак с анимацией. Nuka – создает "самый удобный способ ведения ваших записей". Первый продукт – это вечный блокнот, который полностью водонепроницаемый, страницы невозможно порвать, а записи, сделанные любым типом ручки или карандаша, полностью переписываются. Также их можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт – вечный карандаш.

– создает "самый удобный способ ведения ваших записей". Первый продукт – это вечный блокнот, который полностью водонепроницаемый, страницы невозможно порвать, а записи, сделанные любым типом ручки или карандаша, полностью переписываются. Также их можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт – вечный карандаш. CamTouch – это комплекс, который позволяет превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса.

– это комплекс, который позволяет превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса. ActiveChat – сервис для создания виртуальных помощников. С его помощью бизнес может создавать чат-ботов или инструменты для поиска на сайте.

– сервис для создания виртуальных помощников. С его помощью бизнес может создавать чат-ботов или инструменты для поиска на сайте. ADAM-3D – биопечать структур органических костей.

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Как выбирали победителей

Из 160 полученных заявок более 50 стартапов, которые готовы привлекать иностранные инвестиции и выводить свои продукты на новые рынки. Главный критерий Startup Grind Global – бизнес должен быть зрелыми. Поэтому в финал прошли те, кто смогли предоставить доказательства своей прибыльности, и видение, что будет если получают венчурные инвестиции,

– подчеркнула Директор Startup Grind Kyiv Екатерина Дегтярь.

Отметим, победители получат билеты на конференцию Startup Grind Global 2020 года, свой стенд, промо, PR-поддержку от организаторов и покрытие расходов на логистику.

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