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Минцифры определило победителей проекта HackCorona in Ukraine

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HackCorona in Ukraine: определили победителей
HackCorona in Ukraine: определили победителей / hack-corona.gov.ua

1 апреля министерство цифровой трансформации запустило проект HackCorona. Он предусматривал соревнования лучших IT-проектов, которые помогут остановить пандемию COVID-19.

Как сообщал 24 канал, подача заявок продолжалась до 6 апреля. Сейчас в Минцифре определили победителей.

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Имена победителей

Победителями HackCorona in Ukraine стали:

  • KAZKOZVUK – проект создан для детей с особенностями зрения;
  • VUIKO – маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции;
  • SkillAR – мобильная платформа для дистанционного интерактивного обучения с помощью дополненной реальности;
  • Digital Women 2020 – стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина;
  • Слушай – библиотека аудиокниг на украинском языке.

Еще одного участника отметили специальным призом. "Поддержка ради жизни" – проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями и путем создания возможности инклюзивного онлайн образования.

Другие финалисты получили бесценный опыт в виде менторской поддержки от экспертов.

Подробнее о проекте

Идеи этих IT-проектов собирали в 4 категориях.

  • Противодействие коронавирусу

Электронные сервисы, которые бы противодействовали распространению эпидемии COVID-19, а также обеспечили коммуникацию с больными, отслеживание распространения вируса и тому подобное.

  • Е-услуги для граждан

Речь идет о социальных, образовательных, административных и других публичных электронных услугах для граждан.

  • Социальное предпринимательство

Новые идеи для дистанционного развития цифрового социального предпринимательства.

  • Взаимопомощь

Услуги для поддержки и обеспечения жизнедеятельности уязвимых групп населения в условиях карантина.

Всего на участие в проекте подали 899 идей. Жюри выбрали 24 финалиста. Призовой фонд составляет 5 миллионов гривен.

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Теги: Министерство цифровой трансформации Новости Техно Техно IT-бизнес
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