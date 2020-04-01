Минцифры запустило конкурс на лучший IT-проект: кто может принять участие и как это сделать

Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни людей во время пандемии коронавируса. До 9 апреля члены жюри выберут победителей, а реализовать проекты планируют с 10 апреля по 10 марта.

Какие проекты могут принять участие

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Конкурсная программа предусматривает поддержку проектов по следующим направлениям:

Противодействие коронавирусу (электронные сервисы противодействия распространению эпидемии COVID-19. Коммуникация с больными, отслеживание распространения вируса или новые медицинские решения);

Е-услуги для граждан (социальные, образовательные, административные и другие публичные электронные услуги для граждан. В условиях карантина они очень важны);

Социальное предпринимательство (новейшие идеи для дистанционного развития цифрового социального предпринимательства);

Взаимопомощь (сервисы для поддержки и обеспечения жизнедеятельности уязвимых групп населения в условиях карантина).

Когда и где можно подать заявки

Конкурс уже стартовал: с 1 по 6 апреля все желающие могут зарегистрировать свои идеи или проекты на сайте конкурса. Лучшие идеи буду реализованы или получат финансирование на развитие. А общий призовой фонд составляет 4 миллионов гривен.

Что важно знать о коронавирусе SARS-CoV-2

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 105 792 человек, а умерло от нее 12 428 больных. На территории Украины уже зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 17 из них оказались летальным, еще 10 людям удалось вылечиться от болезни.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 42 341 человек, в общем заболели 859 796 человек (данные по состоянию на утро 1 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 178 301 человек выздоровел от коронавируса.

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