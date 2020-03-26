Минцифры запустило регистрацию на тестирование электронных паспортов

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на тестирование цифровых паспортов в мобильном приложении Дия. Однако для регистрации в программе пока существуют определенные ограничения.

Начало регистрации

Важно Приложение Дия – где скачать

Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в приложении Дия. Поэтому готовьте свои смартфоны – регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой, – говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Для того, чтобы присоединиться к тестированию электронных паспортов, нужно зарегистрироваться на сайте Дия. Однако, сейчас для участия в тестировании необходимо иметь и биометрический паспорт, и ID-карту, поскольку только так ведомство сможет проверить корректность отображения данных в приложении.

Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев – 20 тысяч пользователей Android и 8 тысяч пользователей iOS,

– добавили в Минцифры.

Дата запуска

В то же время все, у кого есть лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в Дия уже после официального релиза. Правда Минцифры пока не сообщает точную дату запуска.

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