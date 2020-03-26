24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Минцифры запустило регистрацию на тестирование электронных паспортов

- Читати новину українською

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на тестирование цифровых паспортов в мобильном приложении Дия. Однако для регистрации в программе пока существуют определенные ограничения.

Начало регистрации

Важно Приложение Дия – где скачать

Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в приложении Дия. Поэтому готовьте свои смартфоны – регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой, – говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Для того, чтобы присоединиться к тестированию электронных паспортов, нужно зарегистрироваться на сайте Дия. Однако, сейчас для участия в тестировании необходимо иметь и биометрический паспорт, и ID-карту, поскольку только так ведомство сможет проверить корректность отображения данных в приложении.

Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев – 20 тысяч пользователей Android и 8 тысяч пользователей iOS,
– добавили в Минцифры.

Дата запуска

В то же время все, у кого есть лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в Дия уже после официального релиза. Правда Минцифры пока не сообщает точную дату запуска.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
сегодня
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Интернет Техно Дия Министерство цифровой трансформации
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
25 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года
25 марта 17:31 Карантин в Украине продлили: как работать дома и не потерять производительность
Ірина Полицька
25 марта 15:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук