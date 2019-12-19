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Минобороны анонсировало электронный военный билет

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Минобороны анонсировало электронный военный билет / unsplash

Алексей Марцинюк – заместитель министра обороны – анонсировал появление в Украине электронного военного билета. Заметим, функцию запустят в рамках масштабного проекта "Действие" по цифровой трансформации Украины.

Военный билет

К теме: Когда заработает "Действие": в Минцифры назвали дату и уже набирают тестировщиков

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Минобороны планирует перевести большинство документов в цифровой вид, однако на первом месте – запуск электронного военного билета.

В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор,
– отметил Алексей Марцинюк.

Будущие проекты Минобороны

По словам заместителя министра обороны, в приоритетах министерства по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очереди на квартиры. Также планируется ввести электронные рапорты.

Что такое "Действие"? "Действие", или если расшифровать аббревиатуру, "Государство и я" ("Дія" - Держава і я) - это проект Кабмина о государстве в смартфоне.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Интернет Міністерство оборони України Министерство цифровой трансформации
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