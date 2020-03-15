Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе: детали

Министерство здравоохранения совместно с Facebook запускают сервис, который будет информировать украинцев о ситуации вокруг распространения коронавируса в государстве. Людям будут приходить актуальные оповещения из официальных источников информации.

Спільним напрацюванням похизувалися у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

До теми В Україні запрацював сервіс для моніторингу коронавірусу

У рамках протидії поширенню вірусної інфекції Covid-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень соцмережі,

– мовиться у повідомленні.

Як це буде працювати:

У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.

Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.

Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку Міністерства охорони здоров'я України у соцмережі.

Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача.

Що відомо про поширення коронавірусу в Україні? В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.



Втім, влада вже ввела карантин, закрила кордон для іноземців та запровадила ще низку суворих обмежень. Усе це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців починає діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.