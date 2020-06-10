NASA сообщило сроки ожидаемого возвращения на Землю американских астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Ожидается, что с Международной космической станции американцы вернутся в августе – незадолго до первой полноценной миссии Crew Dragon.

Точная дата возвращения Герли и Бенкена зависит от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя NASA по пилотируемым полетам Кен Бауэрсокс.

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По его словам, миссия Crew Dragon идет по плану, корабль функционирует хорошо с момента его запуска 30 мая на ракете Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС на следующий день.

Новая эпоха исследования космоса

Успешный старт Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после завершения программы полетов американских шаттлов в 2011 году.

Еще перед запуском представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может длиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

Мы не планировали продолжительность тестовой миссии, пока не выведем экипаж на орбиту и не увидим, как функционирует Crew Dragon. У него все хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу можно оставаться там еще месяц или два. Практические детали все еще разрабатываются,

– сказал Бауэрсокс.

Стоит добавить, что ранее в NASA отмечали, что в случае, если миссия экипажа Crew Dragon будет проходить штатно – в агентстве рассчитывают на 120-дневный срок пребывания на орбите. Это максимальный срок, который Crew Dragon может оставаться на орбите.

Космический корабль был сертифицирован NASA для полета в космос до четырех месяцев. Ограничивающим фактором для продолжительности полета корабля является деградация его солнечных панелей.

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Чем займутся астронавты в космосе

Планируется, что Бенкен сделает по меньшей мере два выхода в открытый космос в конце июня и в начале июля с действующим командиром МКС Крисом Кэссиди, который в апреле прибыл на станцию ​​на российском космическом корабле "Союз".

Дуэту предстоит заменить устаревшие никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте фермы МКС, к которой крепятся солнечные батареи. Аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.